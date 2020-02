Cod rosu si portocaliu, la Sibiu: Vant si grindina pe autostrada. Pe DN1 e ploaie inghetata

Ziare.

Pe DN 1, in zona localitatii Bradu, este ploaie inghetata, soferii fiind sfatuiti sa circule cu prudenta.Centrul Infotrafic recomanda soferilor care se deplaseaza pe autostrada A1 Sibiu - Deva sa conduca cu prudenta sporita si sa reduca viteza de deplasare, intrucat pe tronsonul kilometric 247 - 254, in zona orasului Sibiu, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ploaie torentiala, grindina si vant puternic.La randul lor, reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov au anuntat ca, pe DN1, in judetul Sibiu, zona Bradu, a aparut ploaia inghetata."Se actioneaza cu materiale antiderapante in zona, dar le cerem soferilor sa circule cu prudenta in zona respectiva, ploia inghetata fiind foarte greu de combatut", a transmis DRDP Brasov. Judetul Sibiu este, luni, pana la ora 18:00, sub cod portocaliu de vant , iar in zona montana este cod rosu.