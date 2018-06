Codul rosu de furtuna din Galati provoaca probleme CFR. Cum circula trenurile

Ziare.

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati au constatat, sambata, in urma verificarilor, ca apa s-a infiltrat in terasamentul caii ferate care leaga orasele Galati, Tecuci, Vaslui si Iasi, iar pentru a nu-i pune in pericol pe calatori, reprezentantii ISU si CFR au decis sa restrictioneze circulatia garniturilor prin zona afectata."In urma evaluarilor in teren din aceasta dimineata, intre localitatile Piscu si Vames a fost descoperita o spalare de terasament CF. Traficul feroviar pe un fir Galati - Tecuci este intrerupt, iar pe un fir se circula restrictionat. Calea ferata este afectata pe o portiune de 200 de metri, echipe ale CFR s-au deplasat la fata locului", a explicat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita.Pe termen scurt, restrictiile nu afecteaza orarul trenurilor, dar daca situatia se va prelungi, compania feroviara va fi nevoita sa anunte intarzieri de program.In urma ploii torentiale de sambata, in judetul Galati au fost afectate satele Piscu, Vames, Independenta, Smardan si municipiul Tecuci. Au fost inundate opt locuinte si 35 de anexe gospodaresti, dar si DN25 care leaga orasele Galati si Tecuci.Judetul Galati s-a aflat, in timpul noptii de vineri spre sambata, sub atentionare cod rosu de furtuna.Citeste mai multe despre efectele furtunii de cod rosu din Galati