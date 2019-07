Din ce in ce mai multe tornade surprinse in Romania - ieri au fost trei in Cluj si Harghita (Video)

Ziare.

Un localnic a observat fenomenul si l-a filmat.Vartejul ce seamana cu o tornada a aparut pe cer luni seara, in jurul orei 18:00, relateaza TVR Tornada a durat aproximativ 5 minute, ulterior incepand o ploaie torentiala.Tot luni s-au mai format tornade in Madaras, Harghita, si Floresti, Cluj.Iata cateva imagini:Amintim ca si duminica un fenomen similar a fost surprins in satul Craiva, judetul Arad. Localnicii au filmat aici o tornada in formare . Zeci de acoperisuri au fost rupte, iar o femeie a fost ranita.