Doi raniti si sase copaci cazuti, in timpul furtunii din Capitala

Conform sursei citate, pe strada Mircea Vulcanescu un copac a cazut pe o masina, iar doi pietoni au fost raniti , sunt constienti, dar au dorit sa fie transportati la spital, arata sursa citata.Pe strada Postalionului au cazut elemente de constructie de pe un bloc."Pana in acest moment am intervenit pentru degajarea a sase copaci cazuti (3 pe auto si 3 pe strada), in Bucuresti, un stalp cazut pe un auto in Jilava, Ilfov si o interventie pentru degajare elemente de constructie de pe un bloc", precizeaza ISU Bucuresti-Ilfov.