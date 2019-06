Dupa canicula, vin furtunile si in Capitala

Ziare.

com

Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 35 de grade.cerul se va innora treptat. Indeosebi dupa miezul noptii vantul va avea intensificari, la rafala se vor atinge viteze in general de 45...55 km/h, vor fi descarcari electrice si averse, posibil cu caracter torential.Temperatura minima va fi de 19...20 de grade., temperaturile vor fi in scadere fata de intervalul anterior, astfel incat vremea va deveni normala din punct de vedere termic. Cerul va fi temporar noros si vor fi intervale cu averse si descarcari electrice.Vantul va sufla in general moderat ziua (viteze la rafala in general de 35...45 km/h), apoi va slabi in intensitate. Temperatura maxima va fi de 28...29 de grade, iar cea minima de 15...17 grade.A.G.