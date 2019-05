Eroare umana: Avertizarea RO-Alert a venit in Maramures... dupa furtuna

Ziare.

Acesta a confirmat ca ISU Maramures a primit in timp real avertizarea de tip cod rosu emisa de catre Centrul National de Prognoze Meteo, inainte cu cateva secunde de codul portocaliu emis de catre Centrul Meteo Regional-Transilvania Nord."In acest context, a fost transmisa o avertizare pentru populatia din zonele Baia Mare, Baia Sprie si Tautii Magheraus prin intermediul aplicatiei RO-Alert.In contextul precizat si avand in vedere faptul ca pentru personalul ISU Maramures a fost prima utilizare in modul real a aplicatiei, a intervenit o eroare umana, nu una de sistem, care a facut ca mesajul sa fie transmis doar la ora 17:04.Mentionam ca aplicatia RO-Alert este perfect functionala, sens in care s-au transmis fara probleme mai multe alerte in alte judete vizate de fenomene meteo asemanatoare", a declarat, joi, Pavel Baltaru.Acesta si-a exprimat regretul pentru eroarea produsa de unul dintre lucratorii ISU Maramures si a mentionat ca personalul de interventie va continua sa se pregateasca pentru astfel de situatii."Regretam situatia creata de intarzierea transmiterii mesajului si va asiguram ca vom continua pregatirea si instruirea temeinica a personalului cu privire la utilizarea corespunzatoare a aplicatiei RO-Alert, astfel incat asemenea situatii sa nu se mai produca", a mai spus Pavel Baltaru.Conform unui comunicat de presa al ISU Maramures, in data de 28 mai, o serie de fenomene meteo extreme, grindina de mari dimensiuni, intensificari deosebit de puternice ale vantului, averse torentiale si descarcari electrice au afectat o parte din judetul Maramures.Evolutia acestor fenomene a fost monitorizata de catre personalul din dispeceratul ISU Maramures, care primeste datele furnizate de Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures, Centrul Meteo Regional Transilvania Nord-Cluj si Centrul National de Prognoze Meteo din Bucuresti.Potrivit aceleiasi surse, in intervalul orar 15:53 - 17:58, in ziua de 28 mai, in dispeceratul institutiei au fost primite si retransmise 5 avertizari hidro si meteo de cod portocaliu si una de cod rosu, atat de catre Centrul Meteo Regional Transilvania Nord-Cluj, precum si de catre Centrul National de Prognoze Meteo din Bucuresti.Avertizarile meteo au fost de tip now casting, care indicau manifestarea imediata a fenomenelor vizate.In context, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Maramures, Gabriel Zetea, a solicitat, in cursul zilei de miercuri, explicatii din partea Ministerului de Interne pentru nefunctionarea sistemului RO-Alert, in cazul furtunii din 28 mai, cand mesajul de alertare a fost trimis pe telefonia mobila la aproape 30 de minute dupa trecerea fenomenelor meteorologice.