Fenomene meteo extreme in tara: Imagini incredibile la Constanta, copii luati de ape in Prahova, trafic blocat pe Transalpina (Video)

Vantul a doborat copaci peste masini si a smuls acoperisuri, iar mai multe strazi au fost inundate, sambata seara, in urma unei furtuni care s-a produs in municipiul Constanta, informeaza Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", interventiile pompierilor sunt in derulare, in conditiile in care numarul apelurilor la 112 de la cetateni este mare."Detasamentul port a intervenit pentru degajarea copacilor cazuti pe trei masini, un acoperis si o teava de gaz, pe str. Nehoiu, Poarta 6. (...) La Brotacei, un acoperis a cazut peste o masina. (...) Detasamentul Fripis intervine la restaurantul Beirut, unde acoperisul a fost luat de vant si aruncat pe firele electrice. (...) O schela a cazut in Mamaia", a transmis ISU, mentionand ca acestea sunt doar o parte dintre interventii.Conform sursei citate, pompierii intervin si in alte localitati precum Gradina, unde sunt inundate o casa si o curte, dar si Harsova, unde sunt inundate trei case si trei curti.Reclamatii de la cetateni a primit si Regia Autonoma Judeteana de Apa (RAJA) Constanta."In urma ploilor abundente ce au depasit cu mult debitele de preluare ale sistemului de canalizare din judetul Constanta, intr-un interval scurt de timp, la dispeceratul societatii s-au inregistrat 9 reclamatii in Constanta, zona Tomis Nord si zona Butoaie din Statiunea Mamaia, si 3 reclamatii din Eforie Nord. Echipele de interventie ale RAJA, echipate cu vidanje, wome si pompe de mare putere, raspund in prezent la toate solicitarile primite la dispeceratul societatii, intervenind pentru scoaterea apei din subsoluri si pentru degajarea carosabilului", a informat RAJA Constanta.Doi copii de 3 si 4 ani au fost surprinsi de viitura, sambata, in zona Filipestii de Padure, in timp ce traversau raul Provita intr-o caruta, unul fiind salvat, iar celalalt este cautat de pompieri, informeaza IPJ Prahova, citata de Agerpres."Filipestii de Padure, langa podul dintre satele Ditesti si Minieri, doi frati de 3 si 4 ani care se aflau pe marginea apei, luati de viitura raului Provita. Din primele date, se pare ca acestia, impreuna cu mama lor, ar fi traversat cu un atelaj hipo, moment in care au fost surprinsi de viitura. Din fericire, un minor a fost salvat. Se actioneaza si pentru gasirea celui de-al doilea copil", precizeaza IPJ Prahova.ISU Prahova anunta ca unul dintre copii a fost salvat de un pompier aflat in timpul liber, iar acum se desfasoara actiuni de salvare a celui de-al doilea copil."Cei 25 de pompieri mobilizati in zona incearca sa-l gaseasca acum si pe cel de-al doilea copil al familiei. La locul evenimentului s-au deplasat trei echipaje de pompieri, un echipaj SMURD si doua barci pneumatice", precizeaza ISU Prahova.Traficul rutier este blocat, sambata seara, pe DN 67C, Transalpina, in zona localitatii Martinie, din judetul Alba.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza aluviunilor de pe versanti care au ajuns pe carosabil, ca urmare a ploii torentiale, circulatia rutiera pe DN67C Obarsia Lotrului - Sebes (Transalpina) este intrerupta pe ambele sensuri, pe raza localitatii Martinie, din judetul Alba.Potrivit ISU Alba, pentru curatarea drumului se intervine cu doua buldoexcavatoare.