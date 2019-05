Fotografie virala cu o "tornada pe orizontala", facuta in Baia Mare

Ziare.

com

Un fotograf profesionist din Baia Mare a surprins cativa nori adunati sub forma unei "tornade pe verticala", acesta fiind, de altfel, si denumirea data imaginii."Fereasca Sfantul!!! Asa ceva nu am mai vazut!", comenteaza un utilizator."Bine ca nu a inceput sa se invarta norul ...nu e atata umiditate...ca se transforma in tornada", scrie un altul.Fotografia a strans, in mai putin de 24 de ore, peste 1.700 de distribuiri."Nu m-am gandit niciodata ca va ajunge asa de distribuita, fiind o fotografie banala facuta cu telefonul", scrie fotograful.Orasul Baia Mare a fost, marti, puternic afectat de caderile de grindina de mari dimensiuni. Mai multe masini au fost afectate de grindina, iar vantul a doborat copaci.