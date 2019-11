Acoperisuri desprinse, copaci cazuti si masini avariate in mai multe zone din tara (Foto)

Foto: ISU Hunedoara

Ziare.

com

Astfel, la nivel national au fost inregistrate efecte de vreme rea in patru localitati din judetele Brasov, Hunedoara si Sibiu, unde s-a intervenit pentru degajarea a 35 de acoperisuri desprinse, 7 copaci cazuti pe carosabil, 2 panouri publicitare rupte, fiind avariate 13 autoturisme.De asemenea, circulatia rutiera a fost temporar blocata pe 2 drumuri nationale (DN 1 si DN 73A/BV) din cauza copacilor cazuti pe carosabil.Totodata, pentru avertizarea populatiei din zonele aflate sub efectul atentionarilor meteorologice cod rosu si cod portocaliu au fost transmise 15 mesaje prin sistemul RO-ALERT, in judetele Arges, Brasov, Dambovita, Prahova si Sibiu.A.G.