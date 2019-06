Furtuna a facut ravagii in Timisoara: Izolatia unui bloc a fost smulsa de vijelie (Foto&Video)

Foto: Facebook/ Constantin Cristi Duca

Vantul a fost atat de puternic incat hidroizolatia unui bloc pur si simplu s-a desprins.Totul s-a petrecut in zona Fabricii de Zahar din Timisoara.Un cetatean a surprins in imagini furtuna dezlantuita:Bucati mari din hidroizolatie au fost smulse de vant si au pus in pericol vietile trecatorilor. La fata locului au intervenit mai multe echipaje ale pompierilor, relateaza deBanat.ro "Am vazut imaginile pe Internet si am trimis de urgenta, la fata locului, pe cei de la ISU Timis. Maine voi cere inspectoratului de stat in constructii sa faca o expertiza. Bine ca nimeni nu a fost ranit", a declarat pentru sursa citata prefectul de Timis, Eva Andreas.