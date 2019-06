Furtuna a facut ravagii intr-un sat din Bihor: "Gheata cat pumnul, copaci distrusi, acoperisuri macelarite, geamuri sparte"

Ziare.

Vijelia, insotita de caderi de grindina de mari dimensiuni si de fulgere, a distrus gospodariile."Gheata cat pumnul, copaci distrusi, acoperisuri macelarite, geamuri sparte", a transmis un locuitor al satului publicatiei locale ebihoreanul.ro "A fost inspaimantator, pur si simplu, era o adevarata imagine apocaliptica. Fulgere, tunete, nici biserica nu se mai vedea. In 5 minute a fost intuneric. Bezna", a adaugat acesta.Furtuna a creat pagube si in Alesd, unde un cartier intreg a ramas fara curent, iar in Borod mai multe case ar fi ramas fara acoperis. In aceeasi zona, mai multi copaci ar fi fost scos din radacini.Nici in perioada urmatoarea nu scapam de vijelii. Meteorologii au emis doua alerte de tip cod galben de furtuna Primul intra in vigoare luni, la ora 12.00 si expira la 23.00, fiind valabil pentru aproape toata tara, singura exceptie fiind Dobrogea.In acest interval vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina.Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp.Al doilea cod galben de furtuna intra in vigoare luni, la ora 23.00 si expira marti, la ora 10.00, fiind valabil pentru Moldova, judetele din arcul carpatic, Oltenia si Banat.In aceste zone, vor mai fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si posibil grindina.Cantitatile de apa vor depasi, in intervale scurte de timp sau prin acumulare 25 l/mp si izolat 50 l/mp.