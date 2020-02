Ciara a facut ravagii in vestul Europei: Mai multi morti si raniti, cladiri distruse si transport dat peste cap (Foto&Video)

Strong winds brought to the UK by #StormCiara forced a plane to abort its landing seconds after touching down at Heathrow Airport.



To read more about the UK weather, click here: https://t.co/XpFaik2qAI pic.twitter.com/Sybx74fWuZ - Sky News (@SkyNews) February 9, 2020

Well this plane was struggling to land at Birmingham, airport, UK this afternoon 9th February during the severe gales from #stormCiara Video via @ColeraineMeteo thank you!! #Ciara #ukweather pic.twitter.com/3HBaIfEVwo - WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) February 9, 2020

πŸŒͺ️With high winds forecast, if you do live near the railway please check your garden furniture and trampolines are secured and don't get blown onto the railway.



One has blocked the line at Chelsfield this morning causing disruption between Sevenoaks & Orpington. #StormCiara pic.twitter.com/67w5Uxbgot - Southeastern (@Se_Railway) February 9, 2020

It's not unusual for the Ouse to break its banks in #York, but it's very high today! Hopefully it goes down quickly and doesn't do too much damage! #river #flood #Ciara #storm pic.twitter.com/VjVJcClmJb - Ison Harrison York (@Ison_York) February 10, 2020

😩 Never nice to wake up to these images as #StormCiara continues to cause havoc for many Non-League Football Clubs, including ours.



πŸ’¦ Sorry to say that the water levels are still rising at an increasing rate too. pic.twitter.com/3gCcas8xfC - Tadcaster Albion (@TadcasterAlbion) February 10, 2020

Ziare.

com

Si Olanda a fost afectata de aceasta furtuna, Ministerul Afacerilor Externe chiar transmitand o avertizare de calatorie pentru romani , pentru ziua de duminica.Si Franta, Germania, Belgia, Irlanda, Danemarca si Norvegia s-au aflat in calea acestei furtuni.In UK, transportul in comun a fost grav afectat de furtuna, iar mai multe cladiri au fost distruse. Si transportul aerian a avut de suferit, multe avioane intampinand dificultati la aterizare.Mai mult de 170 de avertismente de inundatii au ramas valabile in cursul zilei de luni, mai ales in nordul Angliei si de-a lungul coastei de sud.In Irlanda, in jur de 14.000 de case si cladiri au ramas fara curent electric.Totodata, doi oameni au murit in Germania, altii fiind raniti din cauza copacilor rupti de vanturile puternice. De asemenea, mai multe curse interne cu trenul au fost anulate, din cauza vremii.In nordul Bavariei, 50.000 de gospodarii au ramas fara curent electric.33 de departamente din nordul si nord-vestul Frantei au emis alerte portocalii de vreme severa. Alertele sunt, de asemenea, valabile si pentru valuri mari pe coasta de nord.In plus, au fost semnalate si decese legate direct de aceasta furtuna, in toata Europa, scrie Deutsche Welle . Trei soferi - unul in sud-vestul Cehiei, unul in nordul Sloveniei si altul in sudul Angliei - au murit dupa ce masinile lor au fost lovite de arbori cazuti.In sudul Poloniei, o femeie si fiica ei au fost ucise dupa ce vanturile puternice au rupt acoperisul unei cladiri de unde pot fi inchiriate echipamente de schi, din statiunea montana Bukowina Tatrzanska. Acoperisul a fost purtat de vant si a lovit mai multi oameni, care se aflau langa un telescaun, potrivit politiei locale. Femeia si fiica ei au murit, iar alte doua persoane sunt ranite.In sudul Suediei, un barbat s-a inecat dupa ce barca in care se afla s-a rasturnat in lacul Fegen. O alta persoana care se afla la bordul navei este data disparuta in continuare, potrivit cotidianului suedez Aftonbladet.A.D.