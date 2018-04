Furtuna de anul trecut din Arad a provocat in Padurea Ceala pagube cat 30 ani de exploatare

Ziare.

Autoritatile spun ca 39 de hectare au disparut complet, reprezentand goluri in padure, fiind cel mai mare dezastru inregistrat in acest loc in istoria cunoscuta.Seful Directiei Silvice Arad, Teodor Tigan, a declarat, luni, ca a fost finalizat raportul privind pagubele provocate de furtuna din 23 iunie 2017 in Padurea Ceala, de la marginea Aradului, distrugerile fiind de opt ori mai mari decat cele estimate initial.In primele zile dupa producerea furtunii, autoritatile silvice estimau ca 3.000 de copaci au fost rupti total sau partial de vijelie, insa in timpul cercetarilor din teren s-a constatat ca distrugerile au o amploare mult mai mare."In aceasta perioada curatam padurea de copacii rupti, iar la incheierea numaratorii am ajuns la peste 25.000 de arbori. Este vorba de cel mai mare dezastru produs in Padurea Ceala. Am masurat suprafetele calamitate si am constatat ca 39 de hectare reprezinta acum goluri in padure", a spus Teodor Tigan.Conform sursei citate, in mod obisnuit intr-o padure de 600 de hectare, cat este cea de la marginea Aradului, se exploateaza anual 2.500 de metri cubi de lemn, insa masa lemnoasa rezultata prin ruperea arborilor este de peste 16.500 metri cubi, adica de peste sase ori mai mult.In cazul Padurii Ceala, care face parte dintr-o arie protejata, cantitatea de lemn care este recuperata in aceasta perioada este echivalenta cu masa lemnoasa exploatata in trei decenii.O parte din masa lemnoasa rezultata din distrugerile cauzate de furtuna a fost vanduta la licitatie, fiind extrasa din padure de mai multe firme. Pretul mediu obtinut de Directia Silvica este de 350 de lei pe metru cub, cel mai mare pret fiind de 800 de lei pe metru cub, in cazul lemnului de calitate superioara. S-au obtinut astfel aproximativ 2.000.000 de lei, bani care vor fi varsati la bugetul statului dupa scaderea cheltuielilor Directiei Silvice Arad.Restul de peste 10.000 de metri cubi vor fi exploatati de Directia Silvica, o mare parte din cantitate reprezentand lemne de foc pentru populatie.Teodor Tigan a declarat ca in toamna va incepe o ampla campanie de impadurire, care va dura pana in primavara anului 2019, timp in care la Ceala vor fi plantati aproximativ 200.000 de puieti de stejar, frasin si nuc.Padurea Ceala are o suprafata de 1.600 de hectare, din care aproximativ 600 se afla la marginea municipiului Arad, unde a avut loc furtuna.Padurea face parte din aria protejata Parcul Natural Lunca Muresului, care se intinde pe 17.000 de hectare, de-a lungul raului Mures, pana la frontiera cu Ungaria.Furtuna din 23 iunie 2017 a afectat Aradul si mai multe zone din judet, provocand distrugeri importante. Numeroase cladiri au fost avariate, zeci de masini au fost distruse de copaci rupti, unele drumuri au fost blocate cateva ore de copaci, iar zeci de mii de gospodarii au ramas fara electricitate.Pe autostrada A1 au fost rasturnate de rafale doua TIR-uri si un microbuz, iar alte vehicule au fost rasturnate pe drumuri nationale si judetene.