Furtuna Dennis a adus la tarm un vas fantoma (Foto&Video)

Rescue 117 was tasked earlier today to a vessel aground near Ballycotton, Cork. There was nobody on board. Previously the @USCG had rescued the 10 crew members from the vessel back in September 2018. The vessel has been drifting since and today came ashore on the Cork coastline. pic.twitter.com/NbvlZ89KSY - Irish Coast Guard (@IrishCoastGuard) February 16, 2020

Two days ago @hmsprotector discovered this apparently abandoned Merchant Vessel whilst mid-Atlantic. We closed the vessel to make contact and offer our assistance, but no one replied! Whilst investigations continue we're unable to give you more detail on this strange event.🌊🚢🇬🇧 pic.twitter.com/x29sB5IF06 - HMS Protector (@hmsprotector) September 2, 2019

Nava abandonata a fost descoperita intre stancile satului pescaresc Ballycotton de un trecator, scrie BBC Ambarcatiunea pare sa fi parcurs mii de kilometri, timp de cel putin un an, din sud-estul Insulelor Bermude in 2018, de-a lungul Oceanului Atlantic.Care e povestea acestei nave?Ei bine, pana la urma, vasul a fost identificat ca fiind Alta, nava care a avut numerosi proprietari si multe nume. Construit in 1976, cel mai recent s-a aflat sub pavilion din Tanzania.El s-a defectat in septembrie 2018, in timpul unei calatorii din Grecia catre Haiti. Toti cei 10 membri ai echipajului au fost atunci salvati de paza de coasta si transportati in Puerto Rico.Partial avariata si fara echipaj la bord, Alta a fost lasata sa pluteasca in deriva, fiind vazuta ultima oara in luna septembrie 2019 de o nava britanica Royal Navy.A.D.