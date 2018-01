Furtuna Eleanor a facut prapad in Europa. Mai multi oameni si-au pierdut viata

Ziare.

In, o femeie de 93 de ani din departamentul Isere (sud-estul tarii) a murit joi in casa, inecata de o viitura. Cu o zi inainte, un schior de 21 de ani murise strivit de un copac prabusit in statiunea alpina Morillon. Ieri, riscul de avalansa ajunsese la nivel maxim. Din cei 29 de raniti pe care furtuna i-a lasat in urma, patru erau in stare grava.Peste 29.000 de locuinte erau inca private de electricitate in Franta.Pedin Marea Mediterana, peste 300 de pompieri continua sa lupte cu flacarile generate de doua incendii persistente. Flacarile sunt de o intensitate "exceptionala pentru miezul iernii", potrivit autoritatilor locale, care sustin ca seceta si violenta vantului favorizeaza extinderea focului.In, autoritatile au mentinut starea de alerta pe coasta basca, afectata de vanturi violente. In ajun, un cuplu de sexagenari fusese inecat de un val puternic. Un tanar care a incercat sa ii salveze pe oameni a fost salvat in ultima clipa de la inec.In, serviciul de meteorologie Deutsche Wetterdienst (DWD) a anulat miercuri seara alerta de vant violent. Nivelul apelor continua insa sa ingrijoreze autoritatile din mai multe landuri.In vestul tarii, circulatia ambarcatiunilor fusese suspendata pe Rin in regiunea Koln si pe raul Mosela.