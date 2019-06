Furtuna in Bucuresti: Zeci de copaci rupti de vant si 21 de masini avariate

Ziare.

Potrivit ISU Bucuresti-Ilfov, pana la ora 19.00, pompierii au intervenit pentru degajarea a 37 de copaci si a unui panou publicitar."Sase elemente de constructii in pericol de cadere, doi stalpi cazuti, un cablu rupt si 21 autoturisme avariate", a transmis ISU Bucuresti-Ilfov.Sursa citata a precizat ca interventiile s-au realizat atat in municipiul Bucuresti, cat si in judetul Ilfov.Municipiul Bucuresti a fost, marti, sub cod portocaliu de furtuna , meteorologii anuntand rafale de vant care au putut depasi 70 de kilometri la ora, precipitatii, descarcari electrice si caderi de grindina.