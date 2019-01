Furtuna puternica din Thailanda a evitat insulele cautate de turisti la final de an

Ziare.

Furtuna a fost retrogradata sambata dimineata atunci cand se deplasa peste Marea Andaman, unde se afla statiunile turistice Krabi si Phuket, a anuntat centrul meteorologic thailandez, potrivit AFP.Vineri, ochiul furtunii a evitat Koh Samui, Koh Phangan si Koh Tao in Golful Thailandei, insule turistice foarte populare in aceste perioade de sfarsit si inceput de an.Sute de turisti au ramas blocati in aceste insule, sambata dimineata, atunci cand feriboturile au ramas la chei vineri. Trei aeroporturi regionale ar fi trebuit sa fie redeschise in timpul zilei."Unii dintre ei ar fi trebuit sa paraseasca locurile astazi odata cu redeschiderea aeroportului si reluarea serviciului feriboturilor", a indicat pentru AFP directorul districtului din Koh Samui, Kittipop Roddon."La Samui, nu exista victime" si, in ceea ce priveste daunele, "doar cateva case au fost in special deteriorare de vant", a adaugat el."Totul este terminat. Cei 10.000 de turisti ramasi pe insula noastra sunt in siguranta", a declarat Krikkrai Songthanee, directorul districtului din Koh Phangan, cunoscuta pentru serbatorile lunii pline, adaugand ca vanturile violente au cauzat pagube minore.Pe continent, din cauza caderilor arborilor care au distrus liniile electrice, mai mult de 200.000 de case au ramas fara electricitate in patru provincii, in special cele din Nakon Si Thammarat si din Surat Thani.In ceea ce priveste numarul victimelor, niciun bilant definitiv nu a fost furnizat de catre autoritati in acest stadiu.Un pescar din provincia Pattani, aproape de frontiera malaeziana, a murit vineri dimineata dupa ce valuri uriase au lovit barca sa atunci cand se intorcea in port. Un alt membru al echipajului a fost dat disparut.Pabuk a trecut peste partea sudica a tarii in plin sezon, o veste proasta pentru economia Thailandei care este tributara turismului.