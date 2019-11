Furtuna in Hunedoara: Masini distruse, acoperisuri smulse, un drum blocat (Video&Foto)

Foto: ISU Hunedoara

De asemenea, din cauza copacilor doborati de vant, drumul care face legatura intre localitatile Pestis si Almas a fost blocat, pompierii militari reusind sa restabileasca circulatia miercuri dimineata.Bucati de tabla au fost luate de vant si purtate pana in zona spatiilor verzi, blocurile ramanand fara o parte din acoperisuri.In doua zone din Hunedoara, resturile de acoperisuri si ramurile de copaci rupte de vant s-au prabusit peste masini, fiind avariate cate trei, respectiv, doua autoturisme.Pompierii militari din Hunedoara si Deva au intervenit pe timpul noptii si actioneaza miercuri pentru indepartarea efectelor vantului puternic, inlaturand crengile rupte si bucatile de tabla. La fata locului au fost deplasate doua autospeciale de capacitate medie si una folosita la descarcerarea grea pentru a ajuta la degajarea resturilor duse de vant.Judetul Hunedoara se afla sub avertizare cod portocaliu de vant puternic, cu viteza la rafala de 120-140 km/h in zona de munte, la peste 1.800 de metri altitudine, pana la ora 12:00.