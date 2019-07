Furtuni in toata tara: Acoperisuri smulse de vant, un panou a cazut peste o masina, iar un copac peste o ambulanta - mai multi raniti

Ziare.

"Mai multe acoperisuri de bloc au fost luate de vant, fiind nevoie de interventia pompierilor. Totodata, acestia intervin si pentru indepartarea mai multor copaci cazuti pe autoturisme. Pana la aceasta ora, la nivelul judetului Mehedinti, patru persoane au necesitat ingrijiri medicale, acestea fiind transportate la UPU de catre echipajele SAJ", a transmis, duminica seara, ISU Mehedinti, citat de News.ro.Sursa citata a precizat ca, in localitatea Simian, un panou a cazut peste un autoturism in care se aflau 4 persoane (2 adulti si 2 copii)."Dupa acordarea primului ajutor medical celor doi adulti, care au suferit traumatisme, acestia au fost transportati la spital. Cei doi copii nu au necesitat ingrijiri medicale" a mai precizat ISU Mehedinti.In aceeasi localitate, un foisor din lemn a cazut peste o persoana, aceasta fiind asistata medical de catre un echipaj SAJ.In Drobeta Turnu Severin, o persoana a avut nevoie de ajutor, dupa ce fereastra locuintei in care se afla a fost sparta, in urma caderii unui panou.De asemenea, probleme au fost si in judetul Dolj, unde peste 60 de copaci din mai multe localitati au fost doborati pe carosabil sau pe autoturisme, iar acoperisurile a doua blocuri din Craiova au fost smulse de furtuna din noaptea de duminica spre luni, unul dintre acestea cazand pe o conducta de alimentare cu gaze de pe strada Gh.Titeica, care a fost avariata.Potrivit ISU Dolj, in Craiova, 40 de copaci au cazut pe carosabil si pe mai multe masini parcate, inclusiv pe o ambulanta a Spitalului Judetean de Urgenta, noteaza Agerpres.Amintim ca toata tara se afla sub avertizare de tip cod galben de furtuni pana luni seara