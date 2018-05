Furtuni in toata tara: In Mures, sute de familii au ramas fara curent

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures, maior Cristian Virag, a transmis ca aproape 1.500 de gospodarii au ramas, duminica, fara energie electrica, inspectoratul fiind informat de defectiuni de distribuitorul de energie electrica."In urma vantului puternic au ramas nealimentati cu energie electrica 879 de consumatori in orasul Ludus si 571 consumatori in localitatile Chetani si Hadareni", a informat ISU Mures.Mai multe echipe ale distribuitorului de energie electrica sunt pe teren pentru a gasi si remedia defectiunile cauzate de vantul care a batut cu putere.Judetul Mures a fost, duminica, sub atentionare cod galben de ploi si vant.