Furtuni puternice in Buzau si Braila: Aproape 9.500 de gospodarii au ramas fara curent electric, zeci de copaci au fost doborati de vant

Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabi Cozma, aproximativ 9.400 de gospodarii din intreg judetul sunt fara curent electric, din cauza avariilor aparute in timpul unei furtuni violente.Afectate sunt localitatile C.A. Rosetti, Rusetu, Padina, Pogoanele, Bradeanu, Tintesti, Vintila Voda, Cochirleanca, Lopatari, Manzalesti, Buda si Topliceni. De asemenea, sunt copaci cazuti pe conductorii electrici la Viperesti si Lipia.Tot in urma furtunii, mai multe gospodarii din orasul Buzau au fost inundate, iar zeci de copaci au fost doborati de vant, in unele cazuri blocand sau afectand traficul rutier. Astfel, in urma vijeliei de marti seara Centura Buzaului si Drumul Judetean 203 D Smeeni Bradeanu au fost blocate de arbori doborati de vantul puternic.Din cauza vijeliei, mai multi copaci au cazut pe DN 2 C la intrarea in Padina, dar si pe DJ 203 I, intre Cotorca si Lipanescu. Politistii dirijeaza traficul intre cele doua puncte pana cand pompierii si echipele trimise de Comitetele Locale pentru Situatii de Urgenta vor indeparta arborii cazuti.De asemenea, sunt crengi cazute pe carosabil in zona industriala a Buzaului, unde se circula pe o banda, pe un sens de mers. Un copac este cazut si pe Soseaua Brailei, in zona RAR.Subsolul gradinitei Boboceii si al Centrului de Dializa din municipiul Buzau au fost inundate. De asemenea, acoperisul unui bloc din Buzau s-a desprins si a cazut pe strada.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, in urma unei furtuni puternice care s-a abatut asupra orasului Braila, cel putin 22 de gospodarii au fost inundate. Apa a intrat in curti si gradini si a fost nevoie de interventia pompierilor.De asemenea, cel putin 9 copaci sau crengi au cazut peste autovehicule in urma vantului puternic. Alti 5 copaci au cazut pe domeniul public, iar unul a ajuns pe o casa. De asemenea, un arbore a ajuns pe o conducta de gaze , avariind-o.Totodata, pompierii si muncitorii de la Electrica intervin pentru degajarea a 14 copaci sau crengi cazute pe conductori electrici. Satele Baraganul si Titcov, nu au energfie electrica din cauza avariilor provocate de vijelie.Din cauza furtunii violente, strazile din municipiul Braila sunt inundate.