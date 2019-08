Imaginile prapadului lasat in urma de furtuni violente in toata tara: Asa ceva nu am mai trait (Video)

Ziare.

In, in cateva zeci de minute strazile au fost acoperite de apa si mai multi copaci au fost smulsi din radacina. Apele curgeau in suvoaie pe strazi, spre surprinderea oamenilor care au transmis pe retelele de socializare ca nu au vazut niciodata asa ceva."Asa ceva nu am mai trait aici, in Brasov. Pana azi. Si cred ca e doar inceputul...", a sustinut un brasovean.In centrul vechi al orasului, furtuna a distrus mai multe terase, numeroase umbrele fiind luate de vant, iar mesele si scaunele rasturnate, conform Pro TV."Era frumos acum 10 minute, dupa aia am iesit din magazin, la semafor, s-a schimbat tot si asta e rezultatul", a declarat o femeie.Si laa plouat foarte puternic si furtuna a creat pagube in tot orasul. Masinile abia au reusit sa circule prin suvoaiele de apa. Un sofer a ramas blocat in masina din cauza apei.Nicinu a fost ocolit de furtuna. Imaginile cu momentul in care a inceput vijelia si daunele produse de furtuna au fost surprinse de o camera de supraveghere.Inmai multe acoperisuri ale unor locuinte au fost luate de vant. De asemenea, mai multi copaci si stalpi de electricitate au fost doborati de vant, arata Bistriteanul.ro Furtunile se produc in aceleasi zile in care ANM a anuntat canicula. Avertizarea de canicula este valabila pana duminica.