Furtunile au facut ravagii in tara: Acoperisuri smulse, alunecare de teren intr-o benzinarie si oameni fara curent (Foto&Video)

O alunecare de teren s-a produs in Resita, iar o spalatorie auto a fost afectata pe o linie de aproximativ 20-30 de metri.De asemenea, zeci de gopodarii au fost inundate, in urma viiturii puternice de pe paraul Slatina, care a iesit din albie. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, 40 de gospodarii, majoritatea curti, au fost afectate de inundatii.Circulatia a fost inchisa, miercuri seara, pe drumul national 57B, intre localitatile Prigor si Borlovenii Noi, dupa ce mai multi copaci au cazut pe carosabil din cauza vantului puternic.Opt localitati au ramas fara curent electric. Este vorba de Jupa, Zagujeni, Zorlencior, Cornutel, Maciova, Cavaran, Sacu si Domasnea.Acoperisul unei benzinarii din Ramnicu Valcea a fost doborat de furtuna, miercuri seara, peste mai multe masini, iar o conducta de gaze care alimenta un bloc din oras a fost avariata.Purtatorul de cuvant al Politiei Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca doua pasaje din Ramnicu Valcea au fost inundate, in timp ce mai multi copaci au fost doborati de furtuna, la Ostroveni."In Ramnicu Valcea, pasajele Dacia si Matei Basarab sunt inundate. Tot aici acoperisul unei statii Peco OMV a cazut pe mai multe autoturisme. Sase copaci sunt cazuti in Ostroveni, nu sunt strazi blocate. De asemenea, pe strada Cerna, din Ramnicu Valcea, o conducta de gaze a fost avariata. S-a oprit alimentarea, nu exista pericol", a afirmat reprezentantul Politiei Valcea.Acoperisul unei case din municipiul Targu-Jiu a fost smuls de vant si mai multi copaci au cazut pe carosabil."In plus, avem pietre cazute pe carosabil pe Defileul Jiului, la aproximativ 10 km de Bumbesti Jiu si o persoana surprinsa de furtuna la Arcani", au precizat reprezentantii ISU Gorj, citati de News.roPotrivit acestora, un cioban s-a adapostit de ploaie sub un pod, apoi s-a speriat si a sunat la 112. Barbatul a fost salvat.Citeste si Ploile si furtunile pun stapanire pe mare parte din tara. Cod portocaliu pentru mai multe judete