Furtunile au facut ravagii in tara miercuri: Acoperisuri luate de vant, copaci doborati la pamant si strazi inundate (Fot&Video)

In Bistrita, unde a fost cod portocaliu de furtuni dimineata,strazile s-au umplut de apa si cativa copaci au fost doborati la pamant, unul ajungand pe o casa.Mai multi copaci au fost doborati de vant si pe DN13A, la iesirea din Miercurea Ciuc, circulatia rutiera fiind blocata din aceasta cauza. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, a precizat ca nicio masina nu a fost avariata si ca circulatia va fi reluata imediat dupa ce arborii vor fi indepartati, la fata locului fiind prezent un echipaj de la Politia Rutiera, noteaza Agerpres.Pe drumul de munte care face legatura intre judetele Alba si Cluj, mai multi brazi doborati la pamant de furtuna au ingreunat traficul. Mai multi copaci au fost doborati de vant, iar grindina a fost destul de mare, arata Monitorul de Cluj Si la Sibiu au fost probleme dupa o furtuna cu grindina, canalizarea din oras fiind pusa in dificultate, conform Ora de Sibiu Si in Bacau furtuna a facut prapat. Acoperisul colegiului Economic a fost smuls de vant si s-a prabusit peste mai multe masini. De asemenea, subsolul colegiul National "Ferdinand I" a fost inundat, iar pompierii au intervenit pentru a scoate apa, conform Observator. Si acoperisul unui bloc din oras a fost afectat de furtuna.In judetul Neamt patru localitati au ramas fara curent electric din cauza vijeliilor.La Buzau prefectul a convocat o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Buzau. Si aici furtuna a pus la pamant mai multi copaci, in specia in zona de munte, arata Stiri de Buzau La Vaslui in doar cateva minute mai multi copaci au fost pusi la pamant de vant. Vremea Noua noteaza ca a fost si grindina.Strazile din Barlad au fost inundate in urma ploii.In Bacau a fost trimis si un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT, insa oamenii au transmis ca acesta a ajuns dupa furtuna.Iata ce marime a avut grindina cazuta in judetul Bistrita Nasaud.Amintim ca Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, mai multe atentionari de tip cod galben si portocaliu de furtuni pentru aproape toata tara