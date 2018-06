Furtunile au maturat vestul tarii: Copaci doborati, autostrada si strazi inundate (Foto&Video)

Foto: Info Trafic jud. Timis

Laa fost rupere de nori. Mai multe strazi au fost inundate in urma ploilor torentiale, astfel ca s-a circulat cu dificultate, iar cativa copaci au cazut pe carosabil. Trei zone intens circulate din oras au fost inundate dupa ce sistemul de canalizate nu a facut fata cantitatii mari de precipitatii.Astfel, incepand cu ora 05:00, reprezentanti ai Companiei de Apa Arad au intervenit cu motopompe si vidanje pentru degajarea carosabilului, soferii circuland cu dificultate."Am intervenit, incepand cu ora 05:00, cu cinci motopompe, doua vidanje si aproximativ 15 angajati ai Companiei de Apa Arad in trei zone unde au fost probleme din cauza ploilor: centrul comercial Germicenter - viaductul catre str. Voinicilor, pe str. Cocorilor si la intersectia strazilor Henri Coanda cu Porumbacului.In doua locatii s-a remediat deja situatia", au transmis reprezentantii Companiei de Apa Arad, citati de Mediafax.De asemenea, pompierii au intervenit pentru degajarea a doi arbori cazuti pe carosabil in orasul Arad, dintre care unul pe o masina, si a doi in judet.Pompierii militari si civili dinau intervenit, miercuri dimineata, pentru indepartarea a 26 de arbori si doi stalpi de lemn cazuti pe drumurile judetene, nationale sau pe liniile electrice, in urma unei furtuni puternice.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca pompierii militari au intervenit pe raza municipiului Gheorgheni si in imprejurimi pentru indepartarea mai multor arbori cazuti pe carosabil.Au fost afectate DN 13B intre Gheorgheni si Joseni, DN 12C spre Lacul Rosu si DJ 138. Traficul s-a desfasurat cu dificultate si restrictii de viteza, cateva ore, pana la finalizarea interventiilor."In acest moment e in desfasurare o interventie in cartierul Florilor din Gheorgheni. Pompierii intervin pentru degajarea unui copac cazut pe liniile electrice si de telefonie", potrivit Alinei Ciubotariu.Pompierii militari au intervenit cu mai multe autospeciale, fiind ajutati de pompierii voluntari pentru situatii de urgenta din localitatea Joseni. Apelurile la 112 au inceput dupa miezul noptii, potrivit sursei citate. Pana la ora transmiterii acestei stiri, s-a intervenit pentru degajarea a 26 de arbori si doi stalpi de lemn.Si infurtunile au facut ravagii, mai multe strazi au fost inundate, conform Bihor Online. Sapte copaci au cazut pe carosabil si doi pe masini.Autostrada Lugoj-Timisoara era inundata in jurul ore 10:00.Amintim ca miercuri de la ora 14:00 va intra in vigoare un cod galben de furtuni, care va expira vineri la ora 08:00. In acest interval in Banat, Crisana, Oltenia, Maramures, Transilvania, jumatatea de vest a Munteniei si in zonele de munte, instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina.