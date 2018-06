Furtunile fac dezastru in tara: Un drum national a fost inchis, acoperisul unei scoli a fost smuls si mai multe locuinte inundate

Ziare.

com

Centrul Infotrafic a informat ca pe DN 75, la iesirea din, circulatia rutiera este oprita din cauza aluviunilor care afecteaza partea carosabila pe o lungime de aproximativ 4 metri. Se actioneaza pentru degajarea drumului public si reluarea traficului, conform Mediafax.Zeci de curti si subsoluri ale unor gospodarii din mai multe localitati ale judetului Cluj au fost inundate in urma unor ploi torentiale, apa fiind scoasa cu ajutorul pompierilor ISU si a unui echipaj de voluntari.Purtatorul de cuvant al ISU Cluj, Andrei Biris, a declarat, vineri, ca s-a intervenit pentru evacuarea apei cu patru autospeciale si o motopompa."Patru autospeciale si o motopompa din cadrul ISU Cluj, dar si un echipaj de voluntari, au actionat, joi seara, in trei localitati din judet pentru scoaterea apei din peste 30 de curti si subsoluri care au fost inundate in urma ploilor torentiale inregistrate si depasirii capacitatii canalizarilor.Astfel, in, au fost doua subsoluri, situate in imobile de pe strada Timisoara, care au necesitat scoaterea apei, in Gherla s-a intervenit la 14 cazuri pe strazile Hasdatii, Ciocarliei, Emil Racovita, Gelu, Tudor Vladimirescu si Garii, cel mai afectat de ploi fiind orasul Huedin, unde au fost inundate peste 18 curti si subsoluri de pe strazile Horea, Florilor, Salcamilor, Garii, Bradului, Tabacarilor, Teilor si Aurel Munteanu", a spus Biris.Acoperisul Scolii "Regina Elisabeta" din, a fost smuls de vijelie, fiind aruncat in curtea interioara a unitatii de invatamant. Nicio persoana nu a fost ranita.Primarul din Busteni, Irinel Ghita, a relatat ca incidentul s-a petrecut joi seara.Vijelia a durat doar 10 minute, spun autoritatile."Eu nu am mai vazut asa ceva, la noi. A fost o tornada de scurta durata. A umflat acoperisul unei aripi a scolii si a aruncat-o in curtea interioara. E suprafata a trei clase afectata. Nu era nimeni in curte cand s-a intamplat", a declarat primarul din Busteni.Ghita a precizat ca scoala este asigurata, iar autotitatile au luat deja legatura cu asiguratorul pentru intocmirea dosarului. Intre timp, mobilierul si calculatoarele din clasele afectate au fost mutate.Ins-a evacuat apa din subsolul unui spital din sectorul 2, 3 curti si 8 strazi.Ins-a intervenit pentru degajarea a 3 copaci cazuti pe carosabil si pentru evacuarea apei din subsolul unei locuinte.In localitatea(Bacau) s-a intervenit pentru evacuarea apei din 3 curti si un subsol, iar ins-a intervenit pentru degajarea unui copac cazut pe carosabil.Las-a intervenit pentru evacuarea apei din 2 curti, 3 subsoluri de locuinta, 3 subsoluri de bloc, din parcarea unui hypermarket, din arhiva si subsolul unei institutii publice.In, pe DJ 686 in zona localitatii Rau de Mori, traficul este blocat partial (se circula alternativ pe un singur fir) din cauza surparii partii carosabile.Las-a intervenit pentru evacuarea apei din 7 apartamente de bloc (situate intr-o zona joasa, fara canalizare), o curte, subsolul Spitalului Judetean si din 3 pasaje de cale ferata.Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, in acesta dimineata erau afectate 10 localitati din Alba, Harghita, Neamt si Suceava.