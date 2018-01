Furtunile fac ravagii in Europa. E haos in Olanda, Belgia si Marea Britanie (Video)

Status update due to severe weather conditions: all air traffic has been suspended until further notice. - Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Airport capacity has been further enlarged. We advise passengers to check their flight status at https://t.co/4dk2gw5YjU, the Schiphol App or to contact their airline. Up until now, 320 flights have been cancelled. - Schiphol (@Schiphol) January 18, 2018

Institutul regal olandez de meteorologie a instituit joi cod rosu de vreme rea in sudul tarii, in portul Hook of Holland. Acolo ajunsese vantul sa sufle cu 140 km/h. Furtuna a fost insa in intreaga tara. Vantul a dezradacinat copaci si a creat haos in trafic Aeroportul Schiphol din Amsterdam informa pe contul sau de Twitter joi ca traficul aerian se suspendase.Si TAROM a anulat o cursa dus-intors Bucuresti-Amsterdam, dupa ce aeroportul Schiphol a fost inchis. Aeronava trebuia sa decoleze din Bucuresti la ora 08:35, intoarcerea fiind programata pentru ora 15:25.Ulterior, conducerea aeroportului olandez a anuntat ca parte dintre curse se vor putea totusi efectua. Cu toate astea, pasagerii erau sfatuiti sa verifice online daca zborul lor s-a anulat sau nu.Multe curse feroviare au fost de asemenea anulate in Olanda, potrivit publicatiei Independent . Trenurile care inca circulau inregistrau, de regula, intarzieri foarte mari.Trustul de presa NOS informa ca autoritatile inchisesera cea mai mare gara din Haga de teama ca bucati din noul acoperis din sticla al acesteia sa nu fie luate de vant.Parte dintre olandezi au postat pe Facebook filmari din regiunile afectate de furtuni.Imagini care ilustrau puterea vantului au fost postate de olandezi si pe Tweeter.Vremea rea a facut ravagii si in Belgia. Orasul Bruxelles era joi sub cod portocaliu de vant, la fel ca mare parte din tara. Vantul a scos copaci din pamant in oras, iar acestia au cazut pe sine de tramvai, creand mari probleme in trafic. Portul Gent a fost inchis din cauza valurilor deosebit de inalte. Cel mai rau a fost insa in sudul Belgiei, spre Liege, unde meteorologii au emis avertizare cod rosu.In Germania, cele mai multe scoli au fost inchise joi, din cauza furtunii.Probleme au fost si in Marea Britanie. Toate trenurile au inregistrat intarzieri si mii de pasageri au fost afectati. In sud-estul tarii, mii de locuinte au ramas fara electricitate.Si in Scotia autoritatile i-au indemnat pe oameni sa nu plece la drum decat daca sunt nevoiti. Calatoriile sunt periculoase din cauza vanturilor foarte puternice si a ninsorilor abundente.