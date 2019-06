Guvernul sustine ca a tras cu 2.400 de rachete antigrindina si, astfel, a protejat recoltele

Ce spunea ministrul Daea

Asigurarea

Ziare.

com

"Am tras pana in prezent 2.400 de rachete antigrindina si am reusit sa protejam foarte multe suprafete in situatia in care noi nu avem decat 60 de puncte de lansare.Suntem la jumatatea programului investitional care trebuie sa se inchida in anul 2020", a spus Botanoiu, joi, pentru Agerpres.In privinta asigurarilor agricole incheiate de fermieri pe o masura finantata din fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala, oficialul a anuntat ca pana in prezent sunt 137 de beneficiari care si-au asigurat culturile impotriva fenomenelor meteo extreme."Am pus la dispozitia producatorilor 42,7 de milioane de euro pe o masura din PNDR 2020 pentru asigurarea culturilor, iar pana acum avem 137 de beneficiari cu alocari de la 55% pentru cei care au ferme mari si pana la 70% pentru cei cu ferme mai mici", a precizat Botanoiu.Pe 4 iunie, ministrul Agriculturii, Petre Daea, declara ca suprafata agricola afectata de inundatii si grindina este undeva la 10.000 de hectare la nivel national, dar culturile nu au fost compromise."Avem informatii despre culturile afectate de inundatii, dar sunt relative, pentru ca ceea ce este astazi nu este maine in sensul ca anumite suprafete pe care acum balteste apa peste cateva ore sau o zi se retrag apele respective, dar cultura nu este decat in pericol temporar fara sa fie compromisa. Vom avea in curand datele exacte.Este insa o suprafata mica, undeva la 10.000 de hectare la nivel national si asta inseamna diverse culturi afectate de baltiri sau de grindina, atat cu grau cat si cu rapita, orz dar si cu culturi de primavara, in speta floarea soarelui, porumb si anumite suprafete cu mazare. Eu am o vorba: e mai mult bine decat rau pentru agricultura", a precizat atunci Petre Daea.In luna aprilie a fost lansata submasura 17.1 din PNDR 2020 cu scopul de a incuraja fermierii de a participa la scheme de asigurare private in vederea gestionarii corespunzatoare a riscurilor care le pot afecta productia agricola.Etapa curenta de depunere a dosarelor cererilor de finantare, aferenta culturilor de primavara, se desfasoara in intervalul 1 aprilie - 30 noiembrie 2019. Depunerea dosarelor cererilor de finantare se opreste inainte de termenul limita prevazut, atunci cand valoarea publica totala a cererilor de finantare depuse depaseste cu 10% nivelul alocariiAlocarea financiara pentru intreaga perioada de programare este de 42.797.487 euro, depunerea dosarelor cererilor de finantare realizandu-se continuu pana la epuizarea fondurilor.Potrivit sursei citate, sprijinul public nerambursabil acordat in cadrul acestei submasuri este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de fermier, in cazul fermelor mici cu dimensiunea economica pana la 11.999 euro standard output (SO) si de 55% din valoarea primei de asigurare eligibile si platita efectiv de fermier, in cazul fermelor cu dimensiunea economica mai mare sau egala cu 12.000 SO.Riscurile eligibile care pot face obiectul contractului de asigurare sunt: seceta, arsita, inundatiile, grindina, inghetul (timpuriu de toamna, de iarna sau tarziu de primavara), ploile torentiale sau ploile excesive si de lunga durata, furtuna, vijelia, uraganul sau tornada si infestarile cu organisme de carantina daunatoare plantelor.Pentru a beneficia de sprijin, solicitantul va incheia un contract cu o societate de asigurare pentru riscurile prevazute de submasura, angajandu-se sa plateasca valoarea integrala a primei de asigurare in cuantumul si la termenele prevazute in contract.