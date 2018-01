Imaginea zilei: Un telescaun cu turisti, atacat cu violenta de Eleanor

Ziare.

Imaginile video care au imortalizat momentul sunt socante: ii infatiseaza pe turisti fiind leganati violent, dintr-o parte in alta.Din fericire, niciun schior nu a fost ranit.Directorul statiei cu telescaune, Martin Oberhammer sustine ca turistii nu s-au aflat in pericol in niciun moment."Oaspetii nu au fost in pericol nicio clipa, barele de protectie si geamul au fost inchise in permanenta", a declarat acesta.Imaginile video au fost surprinse in statiunea de ski Silvretta Montafon, din Austria, potrivit The Independent Furtuna Eleanor a trecut de Europa de Nord, omorand cel putin patru persoane si lasand fara energie electrica zeci de mii de case.