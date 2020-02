In vestul Europei isi face de cap o singura furtuna. De ce Ciara se mai numeste si Sabine

Ziare.

De obicei, furtuna primeste un singur nume, dar iata ca nu este cazul si pentru furtuna Ciara, care a afectat initial Marea Britanie si mai este cunoscuta si sub denumirea de Sabine.Din 1953, Centrul national pentru uragane (NHC) din SUA alege numele furtunilor tropicale, precum celebrul ciclon Katrina din 2005. O lista de nume este stabilita in fiecare an, nu neaparat in ordine alfabetica si alternand numele de barbati si femei, relateaza RTL Today In schimb, in Europa, exista o intelegere intre serviciile nationale de meteorologie in ce priveste botezarea unui fenomen meteo.Astfel, tara deasupra careia furtuna atinge "nivelul portocaliu de activitate" este cea care da numele furtunii respective, dintr-o lista cu nume stabilita de la inceputul anului, in ordine alfabetica, tot alternand nume de femei si barbati.Cum Ciara s-a intensificat in Marea Britanie, Londra a avut de aceasta data "onoarea" si a botezat-o astfel.Comparativ, germanii au propriul lor sistem, stabilit inca din 1954 de Universitatea Libera din Berlin. Programul "adopta un vortex" a fost lansat in 2002 si permite oricui vrea sa "sponsorizeze" un fenomen de acest gen sa dea numele unei furtuni.Deci daca ai bani poti "cumpara o furtuna" care, automat, ia prenumele tau.Astfel, o anumita Sabine Kaufmann a platit pentru a denumi furtuna Ciara...Sabine.Brand-urile si numele de familie nu sunt permise pentru cei care vor sa faca o astfel de investitie.A.D.