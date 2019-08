Vremea se schimba radical: Informare meteo de furtuni valabila pentru toata tara

Cum va fi vremea in Bucuresti

Aceasta intra in vigoare, miercuri, la ora 09:00, si expira vineri, la ora 09:00.In acest interval se anunta intensificari ale vantului, vijelii, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si grindina. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente la inceput in regiunile vestice si nord-vestice, apoi aria lor se va extinde treptat si in restul teritoriului.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 40...50 l/mp.Pentru marti inca este in vigoare codul galben de canicula valabil in mare parte din tara. Vremea caniculara va persista marti, in orele amiezii disconfortul termic se va mentineaccentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 deunitati. Temperatura maxima va fi de 35...36 de grade.Cerul va fi senin, iar vantul va sufla slab si moderat.Miercuri, disconfortul termic va persista, iar indicele temperatura-umezeala va depasipragul critic de 80 de unitati. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 34 degrade. Cerul va fi mai mult senin, ziua si variabil, noaptea. Vantul va sufla slab simoderat.Joi, vremea va deveni instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate mai ales dupa-amiaza si noaptea, cand vor fi perioade cu intensificari ale vantului, averse ce vor avea si caracter torential si descarcari electrice. Temperatura maxima va fi de 30...31 de grade.A.G.