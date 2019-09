Informare meteo de vreme rea in toata tara

Ziare.

Atentionarea a intrat in vigoare la ora 10:00 si este valabila pana la ora 22:00.In intervalul mentionat, in Carpatii Meridionali si de Curbura, in sudul si sud-estul Transilvaniei, precum si in nordul Olteniei si al Munteniei va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi 20 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.Temporar vantul va avea intensificari in sudul si in sud-estul tarii, cu viteze la rafala, in general, de 45...55 km/h.Vremea se va raci mai accentuat in regiunile sudice, sud-estice si centrale.A.G.