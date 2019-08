Mesaj Ro-Alert transmis gresit la Constanta, unde a fost o furtuna puternica. Un ofiter a incurcat codurile

Ziare.

"Din greseala operatorul nu a modificat mesajul si l-a transmis cu codul rosu. Am intervenit ulterior. Eram in plin cod portocaliu si aveam peste 170 de apeluri. Nu este singura aplicatie de informare, este si aplicatia DSU, mai avem si alte aplicatii pe care transmitem alertele meteorologice. (...)Exista un timp intre primirea de la ANM si transmiterea de catre noi a mesajului, iar operatorului ii ia in jur de cinci minute pentru redactarea apelului. Faptul ca a aparut mesajul de cod portocaliu era indreptarea erorii", a explicat colonelul Daniel Gheorghe Popa. seful ISU Dobrogea.El a precizat ca pentru aceasta eroare a fost sanctionat ofiterul de serviciu."L-am sanctionat disciplinar pe ofiterul de serviciu cu mustrare scrisa. Acest lucru va avea repecusiuni vizavi de evaluarea anuala si nu va putea participa la eventuale concursuri sau examene de evaluare intr-un viitor apropiat sau semiindepartat", a precizat Gheorghe Popa.Reprezentantii ISU Dobrogea au transmis duminica, bilantul efectelor furtunii care a lovit Constanta sambata seara.Astfel, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din sase locuinte si sase curti inundate si au actionat pentru indepartarea a 33 de copaci cazuti pe carosabil, a unui acoperis si a unei schele, acestea avariind sapte autoturisme. De asemenea, alte apeluri privind efectele furtunii au fost redirectionate de catre pompieri catre alte structuri, au precizat reprezentantii ISU.In prezent, pompierii continua interventia pentru indepartarea efectelor produse din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. In urma furtunii care a lovit municipiul Constanta nu s-au inregistrat victime.