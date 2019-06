Vremea rea face pagube in tara: Noua autoturisme avariate in Gorj si Caras-Severin, magazine inundate in Cernavoda

Spatii comerciale si autoturisme inundate in Cernavoda

Ziare.

com

Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj au anuntat ca, la Targu Carbunesti, un acoperis a cazut si a avariat sase autoturisme.In urma incidentului, nu au fost persoane ranite.Pompierii militari si pompierii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta intervin pentru indepartarea acoperisului.Un incident similar a avut loc la Resita.Potrivit ISU Caras-Severin, in urma manifestarii fenomenelor meteo periculoase prognozate, in municipiul Resita, a fost solicitata prin apel 112 interventia pompierilor militari pentru degajarea unor elemente de acoperis care au fost desprinse de vant pe str. Petru Maior si pe bd. Revolutia din Decembrie."In ambele cazuri a fost afectata o suprafata de aproximativ 100 mp din acoperis. Pe str. Petru Maior elementele de constructie cazute au avariat 3 autoturisme. Pompierii militari au intervenit pentru degajarea elementelor din acoperis care stateau sa cada si pentru asigurarea zonei", au transmis reprezentantii ISU Caras-Severin.De asemenea, mai multe spatii comerciale si autoturisme au fost inundate, miercuri seara, in urma unei ploi torentiale care a cazut in orasul Cernavoda, pompierii fiind solicitati sa intervina pentru scoaterea apei.20 de pompieri din cadrul Detasamentului Cernavoda s-au deplasat la locul inundatiei, intervenind cu o autospeciala de stingere, patru motopompe si un autocamion.Mai multe autoturisme parcate in zona respectiva au fost inundate, dar si cateva spatii comerciale din centrul orasului, in interiorul acestora apa avand maximum 20 de centimetri.Centrul orasului Cernavoda a fost acoperit cu apa in urma unei ploi torentiale care a cazut timp de aproximativ 40 de minute, zona respectiva fiind una care este inundata frecvent.