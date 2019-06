Cod portocaliu si galben de furtuni in aproape toata tara. Vor fi ploi torentiale, vijelii si grindina

Foto: ANM

Foto: ANM

Ziare.

com

Astfel,, este in vigoare unde instabilitate atmosferica."In intervalul mentionat, in zonele montane si submontane, precum si in extremitatea de sud a tarii vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 30-40 l/mp", transmite Administatia Nationala de Meteorologie.Apoi, de, este in vigoare unde ploi abundente si instabilitate atmosferica accentuata, care vizeaza patru judete din Oltenia (Mehedinti, Dolj, Olt si Teleorman), dar si zona Carpatilor Meridionali si de Curbura."In judetele Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, precum si in zona montana si submontana a judetelor Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau si Vrancea va ploua abundent, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50-70 l/mp. Aversele vor fi insotite de descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina", arata meteorologii.De asemenea, in celelalte judete din jumatatea sudica a tarii, inclusiv in Bucuresti, va fi in vigoare unde instabilitate atmosferica si cantitati insemnate de apa."In cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul Transilvaniei si in jumatatea de sud a Moldovei, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si conditii de grindina. Cantitatile de apa vor depasi 25 l/mp si pe arii restranse 30-40 l/mp", arata ANM.Nu in ultimul rand, pentru perioadaeste in vigoare o informare meteorologica privind manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate."Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in toate regiunile. Se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15-25 l/mp, iar pe arii restranse 35-50 l/mp", se arata in informarea meteorologilor.