O ploaie torentiala a facut ravagii la Constanta: Strazi inundate si copaci doborati de vant (Video)

Potrivit reprezentantilor Regiei Autonome de Apa Judeteana Constanta, ploile abundente de vineri, insotite de caderi de grindina si vant puternic, au condus la acumularea unor cantitati insemnate de apa pe strazile din municipiul si din judetul Constanta, depasind cu mult debitele de preluare ale sistemului de canalizare.Astfel, la dispeceratul RAJA au fost primite pana in jurul orei 14:00, 30 de reclamatii, cele mai multe venind din municipiul Constanta, din zonele Coiciu, Faleza Nord, I.C. Bratianu, cartierul Palazu Mare, statiunea Mamaia si din orasul Ovidiu, zona Cismelei."In prezent sunt constituite 16 echipe de interventie la nivelul municipiului Constanta, respectiv 18 echipe pentru restul judetului, dotate cu wome, vidanje si pompe de mare putere, care actioneaza pentru remedierea tuturor solicitarilor primite la dispeceratul societatii, dar si pentru degajarea carosabilului in zonele predispuse la inundatii: Dacia, Delfinariu, Bd. Ferdinand, Aurel Vlaicu, asigurand permanenta in toata aceasta perioada", au precizat reprezentantii RAJA.De asemenea, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina pentru scoaterea apei dintr-o gradinita din municipiul Constanta, la fata locului deplasandu-se trei subofiteri cu o motopompa.Totodata, cinci copaci au fost daramati de vant, unul dintre acestia cazand pe o conducta de gaze, autoritatile intervenind pentru indepartarea acestora.Judetul Constanta este, vineri, sub avertizare cod portocaliu de furtuna.