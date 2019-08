O tromba marina, cu aspect de tornada, a fost filmata la Eforie Nord (Video)

Ziare.

com

Turistii si localnicii aflati sambata dupa-amiaza pe plajele din statiunea Eforie Nord au fost surprinsi de un fenomen meteo inedit, dupa ce o tromba marina, cu aspectul unei tornade, s-a format in largul Marii Negre. Tromba formata in larg a avansat foarte aproape de tarm, iar oamenii au putut sa o filmeze cu telefoanele mobile.Specialistii Centrului Meteorologic Regional Dobrogea spun ca tromba marina se formeaza pe apa, sub un nor, din cauza diferentelor de temperatura dintre apa marii si masa de aer rece."Apa marii avea la acel moment 24, 25 de grade, iar peste suprafata apei a venit o masa de aer rece, asociata frontului care a trecut seara trecuta in toata zona litorala. Si din contactul celor doua se formeaza acest fenomen, incepe procesul rotational, iar vantul capata o rotatie, sub forma de tromba", au explicat meteorologii.Judetul Constanta s-a aflat, sambata seara, sub Cod Portocaliu de furtuna, fiind semnalate averse torentiale, cu intensificari puternice ale vantului cu viteze la rafala ce au depasit 80-90 km/h. Zeci de copaci au fost pusi la pamant de furtuna, fiind avariate multe autoturisme, vantul puternic luand cu el acoperisuri si distrugand balcoane.