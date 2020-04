O vijelie de 10 minute a facut prapad intr-o comuna din Olt

Ziare.

Apoximativ 40 de hectare de solarii din comuna Gradinari, judetul Olt, in care erau cultivate rosii si varza, au fost distruse de vantul puternic. Pagubele sunt de sute de mii de lei.Legumicultorii din Gradinari povestesc ca vijelia a inceput dintr-o data si a durat mai putin de 10 minute. Suficient cat sa smulga din pamant solariile si chiar acoperisurile caselor. Oamenii se plang ca afacerile lor sunt distruse si ca nu mai au bani sa-si refaca serele."La inceputul recoltatii ne lasa descoperiti. De unde bani sa o luam de la capat? Nu incasez pe cultura cat ma costa reparatia, in situatia in care reusesc sa vand varza", a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihai Kesnoiu, producator de varza."Mare parte din solariile pe care le am in proprietate au fost dstruse. Vantul a distrus foliile si a scos structurile fixate in ciment, din pamant. Dupa o prima evaluare, pagubele depasesc suma de 40 de mii de lei", a spus Alexandra Cepareanu, alt legumicultor din comuna Gradinari.Potrivit primarului localitatii Gradinari, Mihai Ioana, afectate au fost si casele oamenilor. Productia de rosii ar putea fi, insa compromisa in mare parte."Au fost afectate aproximativ 40-50 de gospodarii cu o suprafata aproximativa de 40 hectare de teren, in general solarii. Nu numai solariile au fost afectate, ci si unele gospodarii in sensul ca tabla de pe anumite case a fost pur si simplu luata, tigle cazute, dar solariile au fost pur si simplu scoase din pamant. Noi speram sa putem reface aceste solarii.(...) In general sunt rosii. Foarte multi au aplicat pentru masura cu tomatele si cei mai multi au avut rosii. S-ar putea ca productia sa fie afectata in mare masura", a declarat, pentru MEDIAFAX, Mihai Ioana, primarul comunei Gradinari.