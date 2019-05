Ploile au facut ravagii in Arad si Timis (Foto&Video)

Ziare.

com

Dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad a primit 22 de apeluri de urgenta in urma fenomenelor meteorologice periculoase, judetul aflandu-se sub avertizare cod portocaliu de intensificari de vant cu aspect de vijelie, descarcari electrice si precipitatii insemnate cantitativ.Purtatorul de cuvant al ISU Arad, George Plesca, a declarat ca vijelia a rupt numerosi copaci si stalpi de electricitate, iar circulatia pe DN7, DN79, DN69, DJ 709 si DJ 709E a fost blocata partial sau total pana la degajarea partii carosabile."S-a intervenit cu forte de la Detasamentul Arad si Detasamentul Ineu pentru degajarea copacilor si a stalpilor de electricitate cazuti pe drumuri in sase locatii, iar la celelalte locatii au intervenit serviciile voluntare pentru situatii de urgenta, in cooperare cu echipele ENEL si Sectia Drumuri Nationale Arad", a precizat Plesca.Luni dimineata, toate drumurile erau deblocate, astfel ca se circula in conditii normale.Conform unei informari transmise ISU de catre operatorii retelelor de electricitate, in judet au ramas fara energie electrica zece localitati, cu un total de 11.000 de consumatori casnici.In Timisoara bucati de tabla au fost desprinse de pe o cladire, iar copacii au fost smulsi de vant."14 solicitari in urma fenomenelor meteo periculoase (copaci si fire de curent cazute si elemente acoperis), un accident in Comlos si un incendiu casa Dudesti Noi", au spus, referitor la interventiile avute, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis.