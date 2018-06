Primul cod rosu de furtuna din istorie a facut prapad la Galati (Video)

Ziare.

com

si motopompe.Potopul care a lovit mai multe parti ale judetului Galati a inundat DN 25, iar timp de o ora, pe soseaua care leaga orasele Galati si Tecuci s-a circulat cu mare greutate, pe un singur fir, in timp ce pompierii au evacuat apa cu ajutorul motopompelor.Tot asa s-a intervenit si in satele afectate de inundatii. Potrivit reprezentantilor ISU Galati, au fost case si curti inundate in mai multe sate si in Tecuci."In urma manifestarilor meteo, in judetul Galati au fost afectate patru localitati: Piscu, Vames, Independenta si Smardan, plus municipiul Tecuci. Au fost inundate opt locuinte si 35 de anexe gospodaresti, sase in Piscu, patru in Vames si 25 in Tecuci, este vorba in special despre curti inundate.Pompierii au intervenit toata noaptea, au fost chemati si cei care erau acasa. 50 de militari au actionat pe parcursul noptii cu 25 de mijloace tehnice. Timp de o ora a fost afectat DN25, pe doua portiuni de aproximativ 500 metri. Circulatia a fost intrerupta cateva minute, apoi s-a circulat pe un fir, dupa o ora apa a fost evacuata de pe sosea", a declarat, sambata dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita.Grindina a afectat si culturile agricole din centrul, vestul si sudul judetului Galati, valoarea pagubelor urmand sa fie stabilita peste cateva zile."Din fericire nu s-au inregistrat victime si nu sunt localitati fara energie electrica. S-a lucrat pe parcursul noptii, inca se mai lucreaza, acum se fac evaluari pe teren pentru evaluarea pagubelor, eventual se mai scoate apa din beciuri", a mai spus Eugen Chirita.Probleme au fost si in orasul Galati. Ploaia torentiala a inundat mai multe strazi dupa ce sistemul de canalizare nu a mai facut fata cantitatii mari de apa si gurile de scurgere s-au infundat cu crengi rupte si resturi.Pe soseaua de centura a orasului s-a circulat cu dificultate, soferii fiind nevoiti sa conduca in coloana, cu viteza redusa.Vezi si prognoza meteo pentru weekend, cand ploile continua