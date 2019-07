Prognoza speciala pentru Bucuresti. ANM anunta cand vine furtuna

Ziare.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 36 de grade, iar cea minima va fi de 19...21 de grade.De miercuri de la ora 09:00 si pana joi la ora 10:00, vremea va fi in general instabila mai ales dupa-amiaza si noaptea, cand vor fi innorari temporar accentuate, averse, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si vijelii.Ploile vor avea si caracter torential, se vor inregistra cantitati de apa mai insemnate si vor fi posibile caderi de grindina.Valorile termice, in scadere fata de ziua anterioara, vor caracteriza o vreme calduroasa la amiaza, iar disconfortul termic se va mentine ridicat. Astfel, temperatura maxima va fi de 32...33 de grade, iar cea minima de 18...19 grade.A.G.