RAR Satu Mare se inchide temporar, dupa ce a ramas fara acoperisul luat de vant (Foto)

Ziare.

com

"RAR Satu Mare nu va desfasura activitati cu publicul in zilele de 28 iunie si 1 iulie 2019!Acoperisul halei de la reprezentanta Satu Mare a Registrului Auto Roman a fost smuls de vant in timpul unei furtuni puternice astazi, 27.06.2019, in jurul orei 17.00. Din acest motiv activitatea cu clientii in reprezentanta a fost intrerupta", transmite RAR intr-un comunicat de presa.Reprezentanta va fi inchisa pentru a putea fi executate lucrarile necesare de reparatii.RAR precizeaza ca toti clientii care au programari pentru aceste doua zile vor fi contactati in cel mai scurt timp pentru reprogramari."Toti clientii care au programari pentru aceste doua zile vor fi contactati in cel mai scurt timp pentru a li se reprograma prestatiile ce nu au putut fi onorate, si tototdata vor putea alege sa mearga pentru activitati in reprezentantele RAR invecinate judetului Satu Mare - Bihor, Salaj si Maramures.Dupa remedierea problemelor, clientii care nu au optat deja pentru merge in alt judet, vor fi programati cu prioritate la reprezentanta RAR Satu Mare.Ne prezentam scuzele pentru eventualele inconveniente, independente de vointa noastra", conform sursei citate.