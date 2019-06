Sa ne obisnuim cu furtunile? ANM a emis noi coduri galben si portocaliu: Va ploua pana la 70 l/mp

Foto: Administratia Nationala de Meteorologie

Astfel,In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 20...25 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.. Acesta vizeaza judetele Suceava, Botosani, Neamt, Bacau, Arges, Dambovita, Teleorman, Gorj, Valcea, Olt si Dolj, precum si zona de munte a judetelor Vrancea si Prahova.Aici instabilitate atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin intervale cu averse torentiale, intensificari ale vantului, vijelii, grindina si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 50...70 l/mp.De asemenea,In acest interval vor fi perioade in care se vor semnala averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si caderi de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...25 l/mp, iar pe arii restranse 35...40 l/mp.Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a tarii. Disconfortul termic se va accentua treptat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si depasi usor pragul critic de 80 de unitati, luni (24 iunie) local, indeosebi in regiunile estice si sud-estice, iar marti (25 iunie), pe arii relativ extinse in zonele de campie si de podis.A.G.