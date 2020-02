Sute de zboruri anulate in Europa din cauza furtunilor

Ziare.

Un purtator de cuvant al operatorului aeroportuar Fraport, Frankfurt, a precizat ca este vorba de 8% din cele aproximativ 1.200 de plecari si sosiri care sunt programate pentru ziua de duminica pe aeroportul din Frankfurt, dar a avertizat ca numarul zborurilor anulate va creste in cursul dupa-amiezii din cauza cresterii intensitatii vantului.Alte aproximativ 120 de zboruri cu plecare sau cu destinatia aeroportul international Schiphol din Amsterdam, unul din cele mai mari din Europa, au fost anulate duminica din cauza furtunii Ciara care a provocat precipitatii si rafale de vant cu viteze de peste 100 de kilometri pe ora. Autoritatile au avertizat populatia sa ramana in casa in contextul in care transportul public si traficul rutier va fi afectat de inundatii si caderi de copaci.De asemenea, aproximativ saizeci de zboruri catre si dinspre Bruxelles au fost anulate duminica in asteptarea furtunii Ciara prognozata sa ajunga in cursul zilei in nordul Europei. Aceste anulari, decise de companiile aeriene, vizeaza zborurile Lufthansa catre si dinspre Munchen si Frankfurt (Germania), Eurowings (Stuttgart, Germania), KLM (Amsterdam), British Airways (Londra), precum si 38 de zboruri ale Brussels Airlines catre si dinspre Regatul Unit. Alte anulari ar mai putea fi decise in timpul zilei din cauza furtunii, care ar putea provoca si intarzieri, a declarat o purtatoare de cuvant a aeroportului din capitala Belgiei.In Marea Britanie, zeci de zboruri au fost anulate sau intarziate iar compania aeriana britanica British Airways a informat ca face tot ceea ce este posibil pentru a incerca sa minimizeze impactul furtunii Ciara. Compania Virgin Atlantic a anulat si ea mai multe zboruri cu plecare de pe aeroportul Heathrow, cel mai mare din Marea Britanie. Serviciul meteorologic britanic a emis un cod portocaliu de vant pentru Anglia si Tara Galilor pana la ora locala 21.00 iar autoritatile se asteapta ca transportul aerian, feroviar si maritim sa fie perturbat de furtuna Ciara, cu ploi puternice si rafale de vant cu o viteza de peste 130 kilometri pe ora.Ministerul Afacerilor Externe a informat cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Marea Britanie ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in cursul zilei de duminica teritoriul acestei tari va fi afectat de furtuna Ciara.