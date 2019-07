Urmarile furtunilor puternice: 60 de copaci doborati, masini distruse si 8 acoperisuri smulse de vant (Foto)

Foto: ISU Bacau

Pompierii au intervenit pentru degajarea a 62 de copaci cazuti pe carosabil, cladiri sau autovehicule. In total, au fost afectate 12 autoturisme, 8 acoperisuri, 7 locuinte si 2 subsoluri.Circulatia rutiera a fost temporar ingreunata din cauza copacilor doborati de vant si a apei de pe carosabil pe 4 drumuri nationale (DN 2D, DN 7, DN 12 si DN 13A) si pe un drum judetean (DJ 113A) . Traficul feroviar a fost temporar blocat din cauza copacilor cazuti pe linia de contact (magistrala 400 Brasov - Cluj Napoca).IGSU transmite ca in judetele care s-au aflat sub incidenta avertizarilor imediate de vreme severa (Bacau, Mures, Tulcea si Vaslui) au fost emise 7 mesaje de avertizare pentru populatie prin sistemul RO-ALERT.Vezi si Furtunile au facut ravagii in tara miercuri: Acoperisuri luate de vant, copaci doborati la pamant si strazi inundate (Foto&Video) A.G.