Vantul a facut ravagii: Copaci cazuti, acoperisuri smulse si locuinte fara curent

Ziare.

com

Pompierii si reprezentantii Electrica au actionat in cursul noptii pentru remedierea defectiunilor, iar joi dimineata nu mai erau probleme."Pe parcursul noptii, din cauza vantului puternic, pe DJ 102I, intre localitatile Campina si Valea Doftanei, un acoperis de la o locuinta parasita a cazut pe partea carosabila, traficul fiind blocat timp de 15 minute.Totodata, pompierii au actionat pe DN1, in sensul Ploiesti-Brasov, pe raza localitatii Nistoresti si in zona Garii Comarnic pentru a indeparta doua panouri publicitare cazute pe carosabil.Rafalele de vant puternice au cauzat probleme si in comuna Barcanesti, pe DN 1, unde un copac a cazut pe partea carosabila in sensul de mers Ploiesti-Bucuresti, iar in comuna Drajna un fir de joasa tensiune s-a rupt", au precizat reprezentantii ISU Prahova.Conform sursei citate, conditiile meteo au afectat 5.422 de consumatori si 53 puncte de transformare din localitatile Campina, Lapos, Singeru, Salcia si Apostolache. Pe parcursul noptii, defectiunile au fost remediate."Pe durata manifestarii vantului puternic recomandam populatiei sa se adaposteasca in imobile sau spatii inchise, care le asigura protectia. In situatia in care sunteti surprinsi in zone deschise, trebuie sa va indepartati rapid de zona in care se manifesta fenomenele si sa identificati un spatiu care garanteaza protectia.Daca va aflati in autovehicul, trebuie sa va indepartati, pe cat este posibil, de zona in care vantul sufla cu putere. De asemenea, trebuie sa ramaneti in interiorul autovehiculului si sa purtati centura de siguranta", precizeaza ISU Prahova.Totodata, un acoperis a cazut peste doua masini si in Ramnicu Valcea, din cauza vantului puternic, iar pompierii au intervenit si pentru a inlatura tabla de pe un bloc si termoizolatia desprinsa de pe alt imobil.