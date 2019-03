Vantul a facut ravagii in centrul tarii: Copaci smulsi, localitati fara curent

Ziare.

La presa locala relateaza ca o bucata de tabla sta sa cada de pe cladirea Trezoreriei, aflata in Centrul Civic. Intervin reprezentantii ISU, pentru ca situatia sa nu devina si mai periculoasa.De asemenea, vantul a desprins mai multe bucati de la acoperisul unui bloc, care au cazut pe strada Prunului, din acelasi oras.In plus, in judet, vantul a smuls copaci in localitatile Teliu si Harman si pe DN 73A, intre Predeal si Rasnov, precum si pe Drumul Carului din Moieciu.Tot vantul a doborat un brad pe DN1, in zona Timisul de Sus, dupa cum a anuntat reprezentantul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Brasov, Robert Elekes, citat de aceeasi publicatie locala.Din cauza vantului, toate instalatiile pe cablu din partea superioara a Masivului Postavarul sunt oprite.Si invantul e responsabil de avarii. Sase localitati sunt afectate, duminica dimineata, de intreruperea curentului electric, din cauza rafalelor care au avariat linii de medie tensiune si posturi de transformare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu.Potrivit Agerpres , sunt afectate localitatile Sandominic, Tomesti, Ineu, Danesti, Carta si Madaras.Echipele companiei furnizoare se afla pe teren, pentru remedierea defectiunilor.Azi si maine este valabil un cod galben de vant in mai multe judete din tara, iata aici toate detaliile