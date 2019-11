Vantul puternic a doborat mai multi copaci in zona localitatii Predeal

Ziare.

com

Conform purtatorului de cuvant al ISU Brasov, maior Ciprian Sfreja, doua astfel de situatii, de copaci cazuti - unul peste o teava de gaz si altul pe carosabil - in localitate, au fost gestionate de pompieri si in niciunul dintre cazuri nu au fost inregistrate victime Alte cazuri de copaci cazuti pe carosabil, in zona, au fost gestionate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri Brasov.Conform purtatorului de cuvant al institutiei, Robert Elekes, drumarii brasoveni au intervenit pentru indepartarea unui copac doborat de vant pe DN 1, la limita dintre judetele Brasov si Predeal si la alte doua cazuri pe DN 73 A, intre localitatile Rasnov si Predeal.