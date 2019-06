Video inedit cu o tornada de mici dimensiuni filmata pe Platoul Bucegi, la peste 2.000 metri inaltime

Ziare.

com

"08 iunie 2019, aproape de Piatra Arsa", scrie utilizatorul care a postat inregistrarea video."La 2000 m.... incredibil!", reactioenaza un utilizator, in contextul in care tornadele se formeaza in zonele joase. Videoclipul poate fi vizualizat pe facebook. Platoul Bucegi este podis inalt, avand altitudini cuprinse intre 1.600- 2.400 metri.In ultima perioada, in Romania au fost filmate tot mai multe tornade. Cea mai recenta a avut loc in localitatea Slobozia Noua, din judetul Ialomita, conform unor imagini postate pe Facebook.Pe 30 aprilie, o tornada destul de puternica s-a produs in judetul Calarasi, provocand mai multe pagube.