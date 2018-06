Vremea rea face ravagii: Peste 1.000 de locuinte au ramas fara cureent electric

Ziare.

Problemele cu furnizarea energiei electrice in judetul Mures au aparut de sambata seara cand, potrivit unei informari trimise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), au ramas nealimentati 1.684 de consumatori, din Sighisoara, Stejereni, Cris, Seleus, Nades si Magherus, transmite corespondentul Mediafax.Furnizorul de energie electrica a reusit remedierea defectiunilor insa, duminica dimineata, au aparut alte probleme, iar 372 de familii de pe Valea Sanpetrului, Istan-Tau si Grebenisu de Campie au ramas fara curent.Duminica dupa-masa, din cauza ploilor puternice si a vijeliilor, au aparut alte probleme, iar 1.074 de gospodarii din localitatile Moisa, Merisor, Toldal, Paingeni, Pacureni si Glodeni au ramas fara curent.Mai multe echipe ale distribuitorului se afla in teren pentru a remedia defectiunile.Judetul Mures a fost sub avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii.